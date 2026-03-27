Bochas: mucha actividad para las Damas | Infoeme
Viernes 27 de Marzo 2026 - 19:57hs
20°
Viernes 27 de Marzo 2026 - 19:57hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Bochas
 - 27 de Marzo de 2026 | 19:46

Bochas: mucha actividad para las Damas

La rama femenina de las bochas olavarrienses tuvo una cargada agenda en el transcurso de la última semana. Hubo un Torneo Provincial y continuidad del Torneo Oficial de Tercetos.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo continuidad, pero fue con escaza programación por los feriados. Jugaron una fecha de Damas.

 

Una sola fecha del Torneo Oficial se disputó en el transcurso de la semana y fue para las Damas.

 

 

Además, la rama femenina de Olavarría dijo presente en el Torneo Provincial +50 donde se consagró el selectivo de Rojas. El conjunto A dirigido por María Maíz e integrado por Alejandra Mateucci, Karina Urrutia y Silvia Battiato clasificó segundo en su zona y cayó en Cuartos de Final ante Azul por 12 a 7, por otro lado, Beatriz Maceo, Lorena López y Marisol Etchegaray, con César Notararigo como Técnico del equipo B no pudo pasar la zona clasificatoria.

 

Los resultados:

Damas:

3° fecha

Pueblo Nuevo A 15 – 5 Fortín Tradicionalista B 

Pueblo Nuevo B 15 – 5 Hinojo 

El Fortín A 11 – 15 Fortín Tradicionalista A

El Fortín B 15 – 6 Loma Negra A

Álvaro Barros 15 – 3 Loma Negra B

 

Por otro lado, en el transcurso del fin de semana, se disputó el Selectivo de Tríos Veteranos clasificatorio para el Torneo Zonal a disputarse en 9 de Julio y fue con victoria para Fortín Tradicionalista que en la cancha 2 de El Fortín derrotó a La Amistad por 15 a 12. El equipo ganador estuvo compuesto por Carlos Gadea, Rubén Martínez y Ricardo Ricciutti.

 

Fuente: Hablemos de Bochas

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME