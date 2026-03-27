Exigieron respuesta formal de Lascano por su doble cargo

Después de impulsar un pedido de informes en el Concejo Deliberante para conocer detalles en relación al ejercicio del cargo de concejal y de titular de la delegación de PAMI del dirigente de La Libertad Avanza Guillermo Lascano, desde el partido Libertario cuestionaron la respuesta del funcionario.

Lascano, dos días después de esa presentación y antes de la sesión del último jueves, salió con un comunicado a responder de manera informal por ese doble cargo que ejerce.

Lo que cuestionaron desde ese espacio es que debe hacerlo de manera formal, ya que, según plantearon, “el problema no es comunicacional, sino institucional”.

El pedido de informes no fue incluido en el temario de la sesión del pasado jueves y se presume que ingresará para la sesión de la segunda semana de abril, con el despacho de la comisión.

Hasta tanto, desde el Partido Libertario tomaron lo declarado de manera informal por Lascano y advirtieron que no queda claro cómo se ejercen dos cargos públicos al mismo tiempo, ya que por más que se organicen los horarios, “depende de normas que deben cumplirse”.

Apuntaron además que si el concejal pidió licencia para asumir su cargo en Pami por considerar que eran incompatibles ambas funciones cómo es que después regresó al cuerpo deliberativo sin considerar esa incompatibilidad.

Además, se agregó que, según información publicada en el portal de Gobierno Abierto del Municipio de Olavarría correspondiente al mes de febrero, figura un pago cercano a $2.000.000 vinculado a la función de concejal.

Si tal como explicó Lascano renunció a la dieta de concejal, desde el partido Libertario preguntan cuál era la situación administrativa real del concejal al momento de esa liquidación y bajo qué concepto se realizó ese pago.

Finalmente, apuntaron que “cuando se trata de cargos públicos, la transparencia no es opcional". Por eso exigieron que se responda de manera formal en el ámbito del Concejo y se aporte claridad sobre la situación institucional del cargo.

Cronología

-Diciembre de 2023: Guillermo Lascano asume su banca en el Concejo, tras ser electo concejal por el espacio de La Libertad Avanza.

-Marzo de 2024: Lascano es designado titular de la UGL XXX (Unidad de Gestión Local) de Pami, pide licencia en el HCD y asume Oliver Gamondi en su reemplazo.

-Noviembre de 2025: Lascano anuncia que regresa al Concejo. En un primer momento declaró que sería hasta el inicio de sesiones ordinarias y luego dio a entender que podría quedarse.

Consultado sobre ese doble rol por Verte, planteó: “Lo seguiré ejerciendo, estoy en este momento en Pami, desde temprano. Esto me lo permite porque la situación es distinta que al comienzo, ya conozco al Instituto, cómo funciona, la metodología, los empleados y demás. Me va a permitir llevar adelante las dos cosas, esa es la realidad”.

“Y de cara al futuro, después verá si se toma una decisión de seguir en el Concejo o pedir licencia y trabajar de pleno en Pami o viceversa, la verdad que no descarto ninguna de las dos posibilidades”.