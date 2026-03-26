Murió una nena de un año electrocutada en el barrio Dorrego

Un hecho profundamente doloroso sacudió al barrio Coronel Dorrego durante la tarde alrededor de las 17 de este jueves al conocerse el deceso de una niña de un 1 y 4 meses de edad tras sufrir una descarga eléctrica en el interior de su domicilio, ubicado en la zona de Dorrego al 900.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho se desencadenó cuando la víctima sufrió una fuerte descarga eléctrica al tomar contacto con la heladera de su casa.

Inmediatamente la niña fue trasladada por sus propios familiares hacia el Hospital de Pediatría donde, a pesar del esfuerzo del personal de salud, se confirmó su fallecimiento poco después del ingreso.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica.

La causa se encuentra a cargo de la UFI Nº4 a cargo de la Dra. Paula Serrano y ha sido caratulada preventivamente como "Averiguación de causales de muerte".