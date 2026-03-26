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 - 26 de Marzo de 2026 | 13:51

Circulaba en una moto modificada y sin papeles

La Policía interceptó a un joven de 19 años en Mitre al 4600 y lo aprehendió por manejar una motocicleta con la numeración suprimida. 

 

Este miércoles, personal de Motopolicías procedió en Mitre al 4600 a la interceptación y posterior aprehensión de un joven de 19 años que circulaba en una moto carente de documentación.

 

Según la información difundida por la dependencia, el masculino se trasladaba en una motocicleta Zanella que además estaba visiblemente modificada. 

 

Asimismo, al inspeccionar el rodado se comprobó que el chasis tenía marca y numeración suprimidas. 

 

Se iniciaron actuaciones por “infracción al art. 289 del Código Penal” con intervención de la UFI 4.

 

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