Con presencia de Wesner, Kicillof recibe a los intendentes | Infoeme
Jueves 26 de Marzo 2026 - 14:22hs
25°
Jueves 26 de Marzo 2026 - 14:22hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  Política
 |  Axel Kicillof
 |  Intendentes
 - 26 de Marzo de 2026 | 12:36

Con presencia de Wesner, Kicillof recibe a los intendentes

El encuentro se desarrollará este jueves por la tarde en La Plata. Están invitados los 135 jefes comunales para analizar y discutir el escenario económico en la provincia. 

 

El gobernador Axel Kicillof recibirá este jueves en La Plata a los intendentes en una especie de cumbre y catarsis en la que se escucharán reclamos al plan económico del Gobierno de Javier Milei pero también preocupaciones por lo que sucede en los municipios por la falta de fondos.

 

El encuentro se realizará a las 15:30 en el Salón Dorado de la Gobernación y allí estará presente  el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner. 

 

Fue planteado como una instancia de trabajo para evaluar el escenario económico y compartir un diagnóstico sobre el estado de las cuentas públicas. La consigna para la jornada apunta a analizar las consecuencias del ajuste económico nacional en la provincia y en cada uno de los municipios.

 

De hecho, la administración Kicillof le reclama a Nación más de 22 billones de pesos en concepto de deudas por fondos coparticipables y freno de obra pública con financiamiento que la gestión libertaria decidió cortar como parte de sus acciones de freno del gasto público.

 

El gobernador recibirá a los jefes comunales junto a su Gabinete. Al frente de la exposición económica estarán el ministro de Economía, Pablo López, y el ministro de Producción, Ciencia e innovación Tecnológica, Augusto Costa, quienes trazarán un panorama sobre el ahogo financiero por parte de Nación y las consecuencias en la actividad productiva y la pérdida de trabajo.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME