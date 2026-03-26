Con presencia de Wesner, Kicillof recibe a los intendentes

El gobernador Axel Kicillof recibirá este jueves en La Plata a los intendentes en una especie de cumbre y catarsis en la que se escucharán reclamos al plan económico del Gobierno de Javier Milei pero también preocupaciones por lo que sucede en los municipios por la falta de fondos.

El encuentro se realizará a las 15:30 en el Salón Dorado de la Gobernación y allí estará presente el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner.

Fue planteado como una instancia de trabajo para evaluar el escenario económico y compartir un diagnóstico sobre el estado de las cuentas públicas. La consigna para la jornada apunta a analizar las consecuencias del ajuste económico nacional en la provincia y en cada uno de los municipios.

De hecho, la administración Kicillof le reclama a Nación más de 22 billones de pesos en concepto de deudas por fondos coparticipables y freno de obra pública con financiamiento que la gestión libertaria decidió cortar como parte de sus acciones de freno del gasto público.

El gobernador recibirá a los jefes comunales junto a su Gabinete. Al frente de la exposición económica estarán el ministro de Economía, Pablo López, y el ministro de Producción, Ciencia e innovación Tecnológica, Augusto Costa, quienes trazarán un panorama sobre el ahogo financiero por parte de Nación y las consecuencias en la actividad productiva y la pérdida de trabajo.