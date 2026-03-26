Apeba pinto la situación de las cooperativas antes de reunirse en Olavarría

El presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu, encabezó este jueves en la secretaría del Club Pueblo Nuevo una conferencia de prensa con pares de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), en la que abordaron la realidad de las prestadoras en la región.

Aramburu, el presidente de las Cooperativas de Luján Oreste Arturo Binetti y gerente de la Usina Popular y Municipal de Tandil Walter Valle fueron los que llevaron la voz cantante, en la previa a la reunión que la Federación celebrada este jueves en la Ciudad.

Binetti, que además es el presidente de Apeba, en el comienzo de la rueda de prensa consideró que la situación que atraviesan las cooperativas “es muy difícil”.

“Nunca hemos tenido deudas con nuestra proveedora de energía, que es Cammesa. Sin embargo en los últimos 5 años, a partir de la pandemia, no hemos podido cubrir los gastos, ni el pago a Cammesa” dijo Binetti.

“Casi todas la única deuda que mantenemos es con nuestra proveedora. Hace un año empezamos a pagar el ciento por ciento y hemos refinanciado la deuda -son números muy importantes- a 8 años, con uno de gracia y el 50% de los intereses del Banco Nación” añadió.

No obstante, no parece un trámite sencillo según las palabras de Binetti: “Algunos tenemos que empezar a pagar en junio, otros en julio y estamos todos que no sabemos cómo vamos a llegar, porque hoy venimos muy con lo justo y no alcanza”.

Dejar de prestar el servicio no pasa -por lo menos- por la mente del titular de la Cooperativa de Luján. “Nunca nos vamos a entregar las cooperativas; más que casi todas hemos renovado nuestras concesiones municipales y hemos cumplido con todas las disposiciones de Oceba para mantener el servicio”.

Luego tomó la palabra Aramburu, quien diagnosticó una situación parecida en Olavarría, aunque hizo sus diferencias. “Tenemos algunas particularidades, por ejemplo un mercado rural extenso, con tres mil kilómetros de línea, con 400 Clientes, proveemos al sector canteras y todos sabemos lo que está pasando” planteó.

“Hay barrios -añadió- en los que hay gente colgada. Intentamos hacer procedimientoS, tratamos de revertirlo, pero la verdad que no es fácil. Vamos además a tener el problema que debemos pagar en julio una cuota del convenio que se firmó con Cammesa”.

Al igual que en las ruedas de prensa de los últimos años, el gerente de la Usina Popular y Municipal de Tandil Walter Valle señaló: “Debemos tomar decisiones, primero hacer los mantenimientos mínimos, después dejar de hacer inversiones e inclusive empezar a tomar deuda con nuestro proveedor de energía”.

Valle advirtió que la crisis no sólo atraviesa al sector de las cooperativas, sino “a las distribuidoras provinciales, a Edenor y Edesur e inclusive a algunas otras jurisdicciones, donde el valor agregado de distribución no fue acompañando el proceso inflacionario”.

Remarcó además una situación especial que involucra a la realidad local: “Cuando fue la privatización, la Provincia se dividió en tres áreas -Norte, Sur y Atlántica-; por la ubicación a Olavarría le tocó el área Atlántica y en cuanto al reconocimiento de ingresos se lo asimiló a Edea, pero los costos y el mercado de Olavarría es totalmente distinto”.

“El presidente (Aramburu), decía que tiene 3.000 kilómetros de líneas rurales, que Edea no los tiene. Ese sector representa el 2% de ingresos y destina el 20% a los gastos e inversiones. Se ha hecho un estudio que si Olavarría no estuviera con las tarifas de la zona Atlántica y perteneciera al área Norte o el área Sur, la situación sería totalmente distinta y tendrá mínimamente entre un 25 y un 30% más de ingresos, lo cual le permitiría afrontar de mejor manera el servicio” subrayó.