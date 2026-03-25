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 - 25 de Marzo de 2026 | 09:37

Comenzó otra etapa en la campaña de vacunación antigripal

Es para bebés, embarazadas y factores de riesgo. Ante la concurrencia a los vacunatorios de mayores de 65 años, se recuerda que están agotadas las dosis de la variante adyuvada.  

Este miércoles se inició la campaña de vacunación antigripal para niños entre los 6 y 24 meses, personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo, puérperas (preferentemente antes del egreso de la maternidad), personas entre los 2 y 64 años con factores de riesgo y personal estratégico.

 

En el caso de las personas con factores de riesgo, se considerará válida como orden vacunatoria un informe médico, acceso virtual al certificado o estudio complementario que corrobore su condición clínica.

 

Cabe señalar que no se requerirá la presentación de la prescripción médica como un requisito excluyente para la vacunación y, además, se indica la vacunación con posibilidad de coadministración con otras vacunas.

 

La iniciativa se encuentra comprendida dentro del Calendario Nacional de Vacunación gratuito y obligatorio con el objetivo de inmunizar a la población más vulnerable frente a la gripe y disminuir los contagios antes del inicio de la temporada invernal, estación en la que aumenta el riesgo de transmisión viral.

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