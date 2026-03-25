Los bancos vuelven a atender de 10 a 15

Ya con el otoño transitando sus primeros días, y luego del fin de semana largo, los bancos con sede en varios municipios de la provincia de Buenos Aires vuelven este miércoles a su horario de atención habitual de 10 a 15.

Hasta ahora, y desde el 1 de diciembre, las entidades bancarias vienen trabajando con el horario de verano, que es de 8 a 13 horas. Esto suele hacerse cada año en los meses de calor.

Ese plazo, el Gobierno bonaerense lo estableció hasta el domingo 22 de marzo. Pero como lunes (día no laborable) y martes (feriado) no hubo actividad, los bancos en 108 municipios abrirán sus puertas este miércoles 25.