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 - 25 de Marzo de 2026 | 08:17

Los bancos vuelven a atender de 10 a 15

Luego del cambio durante el verano, hoy se retoma el horario de atención habitual en las entidades públicas y privadas de 108 distritos de la Provincia de Buenos Aires.

 

Ya con el otoño transitando sus primeros días, y luego del fin de semana largo, los bancos con sede en varios municipios de la provincia de Buenos Aires vuelven este miércoles a su horario de atención habitual de 10 a 15.

 

Hasta ahora, y desde el 1 de diciembre, las entidades bancarias vienen trabajando con el horario de verano, que es de 8 a 13 horas. Esto suele hacerse cada año en los meses de calor.

 

Ese plazo, el Gobierno bonaerense lo estableció hasta el domingo 22 de marzo. Pero como lunes (día no laborable) y martes (feriado) no hubo actividad, los bancos en 108 municipios abrirán sus puertas este miércoles 25.

 

 

 

 

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