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Este domingo serán las elecciones para el Consejo de Residentes Españoles

Se desarrollarán de 10 a 17 horas en la sede de la Sociedad Española, ubicada en Rivadavia al 3000. Incluyen a vecinos de La Madrid y Laprida. Es necesario presentar pasaporte o DNI español.

 

Este domingo 10 de mayo se llevarán a cabo las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE).

 

Los españoles residentes en Olavarría, La Madrid y Laprida, podrán votar de manera presencial de 10 a 17 horas en la Sociedad Española de Olavarría (Rivadavia 3038). Es necesario presentar pasaporte o DNI español.

 

El Consejo de Residentes Españoles es el órgano de participación institucional de todos los españoles que residen en la demarcación. Es a su vez, un órgano consultivo y adscrito al Consulado General de España en Buenos Aires.  El CRE tiene como objetivo transmitir las demandas de los ciudadanos a la administración y luchar por su solución. Por ejemplo, en los últimos años, el CRE ha denunciado la problemática de acceso a la nacionalidad de los descendientes, la complejidad del sistema de voto exterior, la deficiente atención de los Consulados y los recortes en pensiones, becas y programas destinados a los españoles en el exterior.

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