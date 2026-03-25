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 - 25 de Marzo de 2026 | 22:17

Básquet Formativo: debutó de femenino en la continuidad del calendario

En el transcurso del fin de semana, el básquet formativo tuvo actividad reducida, pero se produjo el debut de Mariano Moreno en su regreso a la actividad oficial y el estreno de la rama femenina.

Foto: prensa SCT

La Asociación de Básquet de Olavarría prosiguió con el calendario para la actividad formativa y hubo algunos duelos aprovechando el fin de semana largo.

 

En el Torneo Anual de Caballeros, y tras más de una década de ausencia, Mariano Moreno volvió a las competencias oficiales en el único duelo programado ya que Racing de La Madrid vs Pueblo Nuevo se suspendió por las malas condiciones climáticas.

 

Además, en la jornada del último martes, se produjo el estreno del Torneo reservado para la rama femenina y fue con acción en dos escenarios.

 

Los resultados:

Masculino

Ferro – Mariano Moreno:

Mini: 134 – 05 

U15: 20 – 00 

U17: suspendido por corte de luz

 

Femenino:

El Fortín – Sport Club Trinitarios:

U13: 67 – 27 

U15: 44 – 37 

Comercio – Estudiantes:

U13: 20 – 00 

U15: 00 – 20 

U17: 12 – 90 

 

Fuente: prensa ABO

 

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