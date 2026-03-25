Una práctica que se convirtió en pasión

“Candados del mundo” fue el stand número 3 del 6º Encuentro de Coleccionismo que se realizó el pasado fin de semana en Mariano Moreno.

Allí, sobre el lado izquierdo de la muestra y a metros de la entrada al gimnasio de la Sociedad de Fomento se encontraba Raúl Anchoverri con su colección de más de 100 piezas antiguas cargadas de historia.

Así lo definió él mismo en su charla con este medio, mientras comenzaba a desarmar su puesto para luego emprender el regreso a su ciudad, Ayacucho. Debajo de los candados podían verse varios diplomas colgados como una muestra de las distinciones y reconocimientos que Raúl recibió a lo largo del tiempo.

“Colecciono candados del mundo, de todos lados. Los empecé a juntar como chatarra, comprando o por canje y bueno, aquí estoy con 110 candados de colección” contó a este medio. Juntarlos le ha llevado más de 30 años.

“Esto es historia pura, estamos hablando de los años 1860, 1870” destacó Raúl, y agregó que “todo es antiguo e importado, vinieron en la época del ferrocarril, porque antes acá no había nada de esto”.

Señalando dos piezas que estaban ubicadas en el centro de la exhibición, el coleccionista de Ayacucho dijo que su origen era particularmente importante: “Estos dos tienen historia, son candados de la estancia de Juan Manuel de Rosas, luego de Anchorena, que está en Coronel Vidal en la Ruta 2 y todavía está en funcionamiento. En los candados se puede ver el número de potrero, este por ejemplo tiene el 10, imaginate la cantidad de hectáreas que tenían”.

Algunos de los candados “internacionales” exhibidos en la muestra del domingo fueron traídos de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania y Suecia.

Sobre su visita a Olavarría, Raúl expresó que “es la primera vez que estoy acá y la verdad me voy muy contento porque la muestra estuvo muy linda. Suelo ir a muestras allá en la zona de Ayacucho, me pareció bueno venir para acá también para ver otros stands y conocer otros coleccionistas”.

En referencia a la importante concurrencia de la gente al evento, manifestó que “vino mucha gente a participar y a muchos le llamó la atención lo de los candados porque esta es una cosa que no se suele ver”.

“Coleccionar es toda una pasión y uno lo lleva adentro. A cada lugar al que voy y veo un candado antiguo en seguida me acerco a ver. Esto es lo que es lo que me gusta” reflexionó al cierre de la charla.