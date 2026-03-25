Torneo Federal A: arrancó el torneo para algunos locales | Infoeme
Miércoles 25 de Marzo 2026 - 19:47hs
17°
Miércoles 25 de Marzo 2026 - 19:47hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 25 de Marzo de 2026 | 18:15

Torneo Federal A: arrancó el torneo para algunos locales

En el transcurso del pasado fin de semana dio comienzo el Torneo Federal A y en varios escenarios hubo presencia olavarriense.

Fotos: Prensa Villa Mitre // Olimpo

Varios futbolistas de Olavarría marcaron oficialmente sus regresos a entidades que participan en la tercera categoría del fútbol argentino que inició su temporada el pasado fin de semana.

 

El Torneo Federal A puso a rodar la pelota y fue con los regresos de Nadir Hadad, Pablo Mujica y Braian Guille en clubes donde son viejos conocidos. 

 

 

Por la Zona 1, debía ser duelo con doble presencia olavarriense, pero en la victoria de El Linqueño por 1 a 0 ante Sportivo Las Parejas, sólo estuvo Nadir Hadad.

 

El “Turco” Hadad, tras su paso por Racing, regresó al club santafesino e ingresó a los 66´ minutos en Lincoln. En el otro bando, Mateo Alberca fue uno de los suplentes que no vio minutos.

 

Por otro lado, en la Zona 4, Olimpo debutó con victoria en condición de local. Venció 2 a 0 a Alvarado en el regreso de Braian Guille al “aurinegro” donde completó los 90´. Agustín Osinaga no fue parte del estreno.

 

Villa Mitre, por su parte, inició el año con derrota 1 a 0 ante Kimberley en Mar del Plata. Pablo Mujica fue titular en el “Tricolor” y dejó el campo de juego a los 82´ y Carlos Battigelli no estuvo en la consideración del DT.

 

Por último, Santamarina igualó 2 a 2 ante Guillermo Brown en Puerto Madryn en lo que significa una nueva temporada para Nicolás Serantes y Matías González como parte del equipo de trabajo que lidera Duilio Botella.

 

Además, dentro del mismo grupo, Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi tuvo fecha libre al igual que Deportivo Rincón en la Zona 3.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME