Torneo Federal A: arrancó el torneo para algunos locales

Varios futbolistas de Olavarría marcaron oficialmente sus regresos a entidades que participan en la tercera categoría del fútbol argentino que inició su temporada el pasado fin de semana.

El Torneo Federal A puso a rodar la pelota y fue con los regresos de Nadir Hadad, Pablo Mujica y Braian Guille en clubes donde son viejos conocidos.

Por la Zona 1, debía ser duelo con doble presencia olavarriense, pero en la victoria de El Linqueño por 1 a 0 ante Sportivo Las Parejas, sólo estuvo Nadir Hadad.

El “Turco” Hadad, tras su paso por Racing, regresó al club santafesino e ingresó a los 66´ minutos en Lincoln. En el otro bando, Mateo Alberca fue uno de los suplentes que no vio minutos.

Por otro lado, en la Zona 4, Olimpo debutó con victoria en condición de local. Venció 2 a 0 a Alvarado en el regreso de Braian Guille al “aurinegro” donde completó los 90´. Agustín Osinaga no fue parte del estreno.

Villa Mitre, por su parte, inició el año con derrota 1 a 0 ante Kimberley en Mar del Plata. Pablo Mujica fue titular en el “Tricolor” y dejó el campo de juego a los 82´ y Carlos Battigelli no estuvo en la consideración del DT.

Por último, Santamarina igualó 2 a 2 ante Guillermo Brown en Puerto Madryn en lo que significa una nueva temporada para Nicolás Serantes y Matías González como parte del equipo de trabajo que lidera Duilio Botella.

Además, dentro del mismo grupo, Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi tuvo fecha libre al igual que Deportivo Rincón en la Zona 3.