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Abrisqueta se lució en Junín y Arrecifes y se subió al podio

Fiamma Abrisqueta tuvo un destacado fin de semana logrando subirse al podio en dos destacadas competencias provinciales.

Foto: Prensa SAT

Durante el transcurso del fin de semana largo, hubo diferentes competencias en varios escenarios y entre las múltiples presencias olavarrienses, la destacada fue la de Fiamma Abrisqueta que logró dos podios.

 

Abrisqueta logró un valioso tercer puesto en la clasificación de Damas del Torneo “Ciudad de Junín”, en una prueba de alto nivel que reunió a más de 350 ciclistas. La victoria quedó en manos de su compañera de equipo, Agustina Fernández, mientras que la local Anabel Ruiz finalizó en la segunda colocación.

 

La competencia, en el autódromo juninense, fue organizada por la Asociación Ciclista Juninense en conjunto con el Gobierno de Junín y el Auto Moto Club.

 

Además, la representante olavarriense del equipo SAT, también consiguió el tercer puesto en Arrecifes donde se corrió el “Gran Premio de la Ciudad”.

 

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