Premier Pádel: en Miami se despidió Torre y debutó Chingotto

Federico Chingotto y Agustín Torre se presentaron en la continuidad del calendario de Premier Pádel y en Miami, la segunda presentación de Torre fue derrota y el estreno de Chingotto fue festejo.

En primera instancia, y en la pista principal, Agustín Torre y Franciso Cabeza Teres cayeron ante los N°1, Arturo Coello y Agustín Tapia, por 6/1 y 6/4 en 58 minutos de partido.

Luego, en el anteúltimo partido de la jornada de miércoles, Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron con victoria 6/3 y 6/1 ante Antonio Fernández y José Luis González en 1:03 minutos.

En la continuidad, en los Octavos de Final, la “Chingalán” enfrentará al dueto compuesto por Valentino Libaak y Alex Chozas.