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 - 25 de Marzo de 2026 | 23:42

Premier Pádel: en Miami se despidió Torre y debutó Chingotto

En la jornada de este miércoles, el Miami P1 tuvo dos olavarrienses en la pista principal, pero sólo hubo victoria para Federico Chingotto.

Foto: Premier Pádel

Federico Chingotto y Agustín Torre se presentaron en la continuidad del calendario de Premier Pádel y en Miami, la segunda presentación de Torre fue derrota y el estreno de Chingotto fue festejo.

 

En primera instancia, y en la pista principal, Agustín Torre y Franciso Cabeza Teres cayeron ante los N°1, Arturo Coello y Agustín Tapia, por 6/1 y 6/4 en 58 minutos de partido.

 

Luego, en el anteúltimo partido de la jornada de miércoles, Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron con victoria 6/3 y 6/1 ante Antonio Fernández y José Luis González en 1:03 minutos.

 

En la continuidad, en los Octavos de Final, la “Chingalán” enfrentará al dueto compuesto por Valentino Libaak y Alex Chozas.

 

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