Las tasas municipales aumentan un 16% desde abril

Las facturas de servicios urbanos y otros tributos municipales llegarán el próximo mes con un incremento de casi el 17%, según dio a conocer el gobierno local este miércoles.

“La medida busca acompañar el incremento de los costos operativos, como combustibles, insumos, servicios de mantenimiento de calles, recolección, barrido y todos aquellos servicios esenciales que el Municipio brinda en cada barrio y localidad”, dice el comunicado oficial.

Además, agregaron que “el objetivo es garantizar la continuidad y calidad de los servicios, sosteniendo el funcionamiento de los mismos y el cumplimiento de las obligaciones. Entendiendo que el contexto económico es difícil para todos, se busca que las actualizaciones estén vinculadas a la evolución de los precios y no por encima de ellas”.

En este contexto, la liquidación de la Tasa de Servicios Generales Urbanos en conjunto con la Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil que vence en el mes de abril incluye los nuevos valores determinados por Decreto 813 de fecha 18 de marzo de 2026, con un incremento respecto de los valores anteriores del 16,54%, de acuerdo a la potestad que surge del artículo 23 de la Ordenanza Fiscal Nº 2.460/99 y sus modificatorias, “receptando el índice inflacionario IPC nivel general publicado por el INDEC por el semestre septiembre 2025 a febrero 2026”.

Asimismo, y en función que los valores aprobados en el mismo rigen a partir del 1 de marzo del año en curso, se liquidará el retroactivo correspondiente al mes de marzo de 2026 que corresponde al diferencial entre los nuevos valores y el liquidado para dicho mes oportunamente, en dos cuotas, durante los meses de abril y mayo del corriente.

El incremento del 16,54% mencionado anteriormente rige para otros tributos y tasas municipales tales como la tasa de servicios generales rurales, el importe mínimo de la tasa de seguridad e higiene, marcas y señales, entre otras.