El Grupo Kiñewn entregó lo recaudado a la Escuela Especial Nº505

La tradicional prueba de mountain bike que se desarrolló el pasado 8 de marzo tuvo, nuevamente fin solidario, y en las últimas horas, hizo entrega de lo recaudado.

La competencia, con una importante convocatoria de participantes de distintos puntos de la provincia, tuvo punto de larga y llegada en el balneario de Colonia San Miguel con la organización del Grupo Kiñewn que este miércoles hizo entrega de lo recaudado.

En la oportunidad la suma recaudada alcanzó los $7.017.270 que serán utilizados para efectuar distintas reparaciones en la sede, pintura en general, compra de insumos, y la concreción de un viaje a fin de año para los estudiantes de la institución.

“Para nosotros nos llena de alegría poder acompañar estos eventos, como lo dijo el intendente en aquel momento cuando se lanzó la carrera. Es un compromiso, es un desafío y como estado municipal, nos pone muy contentos poder estar acá entregando este premio que seguramente sabemos que va a ser destinado a distintas necesidades que tiene la institución que surgen a partir de la necesidad de atender la discapacidad”, dijo Juan Pablo Arouxet, subsecretario de Deportes del Municipio de Olavarría. en el marco de la conferencia que se realizó esta mañana en la sede de la Escuela Nº505, donde estuvo acompañado por integrantes del grupo Kiñewn y de la cooperadora del establecimiento.

Desde el grupo Kiñewn que está integrado por cincuenta personas que hace más de una década están abocados a distintas tareas solidarias, destacaron que “esta carrera que viene desarrollándose hace unos cuantos años, y nos empuja a que nuevamente el año que viene estemos pensando en la edición número 17. Así que agradecerle a la institución por darnos lugar a que nuestra tarea tenga este un objetivo y bueno, esperemos los próximos años sentir el apoyo de los ciclistas, de la provincia, de de Olavarría, de la zona y sobre todo del público en general. Así que muchísimas gracias y por supuesto también, el apoyo de la Municipalidad que no sería posible recaudar esta suma”, destacó Daniel Cuevas.

Como parte de un trabajo colaborativo, desde la Cooperadora resaltaron que “el dinero nos viene muy bien, siempre las cooperadoras estamos con necesidades, nuestros estudiantes tienen necesidades, entonces siempre es un paliativo muy importante recibir estas donaciones”, Vanesa Troia y Delia Chamorro, integrantes de la Cooperadora de la Escuela Nº 505, indicaron que la idea es terminar de acondicionar el edificio, adquirir nuevo equipamiento para el área de tecnología, materiales para educación física, y concretar un viaje a fin de año que tienen proyectado junto a los estudiantes.

Fuente: Prensa Municipal