Liga Federal: Estudiantes aguarda por Rincón y va por la recuperación

En la noche de este miércoles, Estudiantes completará una nueva presentación en la tercera categoría del básquet nacional.

El “Bataraz” recibirá desde las 21:00 será local en el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero frente a Independiente de Tandil, por la tercera fecha del certamen.

El equipo de Olavarría vuelve a presentarse ante su gente con la intención de dejar atrás la caída sufrida en General Pico y recuperar la senda del triunfo.

De cara a este compromiso, una de las principales incógnitas pasa por la posible inclusión de Mateo Rincón. El alero oriundo de Coronel Suárez, de 17 años y 1,88 de altura, aguarda la confirmación administrativa que le permita estar disponible y hacer su debut con la camiseta albinegra.

Más allá de esta situación, el cuerpo técnico repetiría la base del equipo que viene de jugar en La Pampa, manteniendo la estructura en busca de sostener identidad y funcionamiento.

Por su parte, Independiente de Tandil llega con mayor rodaje en el torneo, habiendo disputado cuatro encuentros hasta el momento, con un balance del 50% de efectividad. El conjunto tandilense sufrió derrotas en sus dos presentaciones en General Pico, ante Independiente y Ferro, pero logró hacerse fuerte en su casa y sumó sus dos victorias.

Además, el elenco tandilense anunció recientemente la incorporación de Álvaro Yarza, también proveniente de Unión de Mar del Plata. Al igual que Mateo Rincón, el jugador se encuentra a la espera de la confirmación administrativa que le permita estar disponible, por lo que su presencia en el encuentro de este miércoles aún no está asegurada.

Fuente: prensa CAE