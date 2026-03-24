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 - 25 de Marzo de 2026 | 14:28

Golf: el “finde” largo cerró con un Medal 18 hoyos por puntos

Cerrando el fin de semana largo y en el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, se llevó a cabo un nuevo encuentro para tres categorías. José Melo, Julio López Bozbranny y Hugo Wagner fueron los ganadores.

En el campo de golf del Club Estudiantes se disputó el Torneo “La Leyenda” un Medal por puntos a 18 hoyos que reunió a una buena cantidad de deportistas.

 

José Melo con 37 golpes y favorecido en el desempate ante Néstor Leiva se impuso en Hasta 13 de Hándicap. Hernán Carroza completó el podio con 36 golpes.

 

En la Categoría De 14 a 24, la victoria fue para Julio López Bozbranny con 40 golpes y lo escoltaron José Lamas con 38 golpes y Federico Matharan Gubitosi con 37 golpes.

 

Por último, en De 25 al máximo, la victoria fue para Hugo Wagner con 37 golpes. Rubén Lobo con 34 golpes fue segundo y Felipe Arenas fue tercero con 33 golpes.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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