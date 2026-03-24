Golf: el “finde” largo cerró con un Medal 18 hoyos por puntos

En el campo de golf del Club Estudiantes se disputó el Torneo “La Leyenda” un Medal por puntos a 18 hoyos que reunió a una buena cantidad de deportistas.

José Melo con 37 golpes y favorecido en el desempate ante Néstor Leiva se impuso en Hasta 13 de Hándicap. Hernán Carroza completó el podio con 36 golpes.

En la Categoría De 14 a 24, la victoria fue para Julio López Bozbranny con 40 golpes y lo escoltaron José Lamas con 38 golpes y Federico Matharan Gubitosi con 37 golpes.

Por último, en De 25 al máximo, la victoria fue para Hugo Wagner con 37 golpes. Rubén Lobo con 34 golpes fue segundo y Felipe Arenas fue tercero con 33 golpes.

Fuente: Prensa CAE