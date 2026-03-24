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 - 24 de Marzo de 2026 | 16:35

Sesión especial del Concejo en el Espacio de Memoria Monte Pelloni

La jornada tuvo especiales connotaciones, en la fecha en la que se conmemora el 50º aniversario del golpe de estado cívico - militar de 1976.

Como suele suceder cada 24 de marzo, aunque este no es un 24 de marzo como todos los anteriores desde el regreso de la democracia el 10 de diciembre de 1983, el Concejo Deliberante llevó a cabo este martes una sesión especial en el Espacio de Memoria Monte Pelloni, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

 

La jornada en la que se conmemoró el 50º aniversario del golpe de estado cívico - militar de 1976 comenzó con el izamiento de la bandera argentina, por intermedio de Carmeli Vinci, detenido durante la última dictadura, y la correspondiente verificación de asistencia de los concejales.

 

 

Durante la sesión, se trataron distintos expedientes impulsados por el bloque Fuerza Patria, todos vinculados a la promoción de la memoria, la verdad y la justicia.

 

En ese marco, el cuerpo aprobó el proyecto de decreto que declaró al 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última dictadura cívico - militar”.

 

 

También se aprobaron resoluciones que declararon de interés legislativo municipal el libro “Desde las sombras del tiempo. Ecos del recuerdo sobre crímenes de lesa humanidad. Mega juicio en la zona centro bonaerense”, el proyecto “Circuitos de la Memoria” de la Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA Olavarría y el trabajo periodístico denominado “La Huerta”, realizado por la Lic. María Soledad Restivo.

En la misma línea, el Concejo aprobó una comunicación reafirmando el compromiso con la democracia, el Estado de

 

 

 

También se declaró de interés legislativo municipal el cronograma de actividades “Olavarría, 50 años de Memoria, Verdad y Justicia” y se reconoció el Informe de la Memoria de Olavarría, presentado hace 25 años por la Comisión Especial de la Memoria.

La sesión se desarrolló en un espacio emblemático para la historia reciente de Olavarría, reafirmando el compromiso institucional del Concejo Deliberante con la construcción de una sociedad basada en la memoria colectiva y el respeto irrestricto por los derechos humanos.

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