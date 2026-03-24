Tenso momento en Monte Pelloni durante el discurso de Lascano

El concejal de La Libertad Avanza Guillermo Lascano tomó este martes la palabra en la sesión especial por los 50 años del golpe de estado cívico - militar de 1976, que se desarrolló en Monte Pelloni y provocó el momento más tenso de la jornada.

El edil pidió “la historia completa” y señaló que “no podemos seguir romantizando la violencia política ni permitiendo el idealismo de secuestros, bombas o asesinatos”.

“La memoria no puede ser selectiva” añadió el concejal de LLA mientras que las personas que presenciaban la sesión, se dieron vuelta y le dieron la espalda al discurso del referente libertario.

En respuesta a ellos, la concejal de Fuerza Patria Lucía Palacios retrucó: “No me llama para nada la atención la locución de Lascano”.

“Varios de los concejales que están sentados hoy acá llegaron a ocupar la banca haciendo una campaña utilizando el ´Nunca Más´” y agregó que “banalizaron una consigna histórica en rechazo al terrorismo de estado”.

Además, tomaron la palabra, Federico Aguilera y Gastón Sarachu, concejales de Fuerza Patria.