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 - 24 de Marzo de 2026 | 15:25

Tenso momento en Monte Pelloni durante el discurso de Lascano

En su alocución el edil libertario pidió “la historia completa” y provocó el rechazo de buena parte de los concurrentes a la sesión especial.

El concejal de La Libertad Avanza Guillermo Lascano tomó este martes la palabra en la sesión especial por los 50 años del golpe de estado cívico - militar de 1976, que se desarrolló en Monte Pelloni y provocó el momento más tenso de la jornada.

 

El edil pidió “la historia completa” y señaló que “no podemos seguir romantizando la violencia política ni permitiendo el idealismo de secuestros, bombas o asesinatos”.

 

“La memoria no puede ser selectiva” añadió el concejal de LLA mientras que las personas que presenciaban la sesión, se dieron vuelta y le dieron la espalda al discurso del referente libertario.

 

En respuesta a ellos, la concejal de Fuerza Patria Lucía Palacios retrucó: “No me llama para nada la atención la locución de Lascano”.

 

“Varios de los concejales que están sentados hoy acá llegaron a ocupar la banca haciendo una campaña utilizando el ´Nunca Más´” y agregó que “banalizaron una consigna histórica en rechazo al terrorismo de estado”.

 

Además, tomaron la palabra, Federico Aguilera y Gastón Sarachu, concejales de Fuerza Patria.

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