Los Lobitos, victoriosos y clasificados al Provincial

En el Polideportivo Municipal de Roque Pérez se disputó un certamen promocional con puntaje organizado por la Federación Provincial de Newcom.

Los Lobitos se adjudicaron el Torneo Promocional lo que les permitió adquirir los puntos necesarios para jugar el Provincial que tendrá lugar en Olavarría el próximo mes de mayo.

La labor del equipo que comenzó con un traspié ante Newcom Chivilcoy 8/15, 15/7 y 9/ 11, pero siguió con una seguidilla de victorias que lo llevaron al primer puesto.

El equipo de Olavarría le ganó a Newconeros Chivilcoy por 15/11 y 15/9; Madre Selva de Lobos por 15/1 y 15/3 y CEF N°77 de Saladillo por 15/13 y 15/7.

El plantel estuvo integrado por Andrea Capparuccia, Marta Adorno, Valeria Palacios, Patricia Caminos, Marcelo Alfieri, Darío Beratz, Osvaldo Pucciarelli y Jorge Rojas.