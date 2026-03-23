No aparecen lluvias en el horizonte a lo largo de la semana

En la jornada que se celebra el Día Mundial de la Meteorología, Olavarría amaneció este lunes con una mínima de 11.8 grados, registrada a las 4.10 de la madrugada, y una máxima estimada en 20 grados.

La celebración establecida en 1960 por la Organización Meteorológica Mundial, da cuenta de su creación el 23 de marzo de 1950.

Al año siguiente, en su convención anual se estableció un tratado internacional que formuló los objetivos y el marco de trabajo de la organización, marcando el inicio de su actividad oficial como organismo intergubernamental y convirtiéndose en una agencia especializada de las Naciones Unidas responsable de la meteorología, hidrología y ciencias geofísicas.

Dicho esto, la semana en Olavarría según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional se espera sin lluvias y con temperaturas agradables.

La mínima este martes estará en los 8 grados y la máxima en 23 grados, con cielo despejado; el miércoles las marcas térmicas oscilarán entre 11 y 23 grados con cielo parcialmente nublado.

Para el jueves se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 24 con cielo despejado y el viernes tendrá una mínima de 13 grados, una máxima de 23 y cielo parcialmente nublado.

Sutiles cambios para el fin de semana: sábado con una mínima de 14 grados, una máxima de 23 y cielo algo nublado, mientras el domingo aumentará la nubosidad y las marcas estarán entre 16 y 27 grados.