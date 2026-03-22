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 - 22 de Marzo de 2026 | 09:29

Vuelve el buen tiempo: domingo soleado y templado en Olavarría

Tras la inestabilidad que marcó el inicio del otoño, la ciudad tendrá una jornada estable, con cielo mayormente despejado, poco viento y una temperatura máxima que rondará los 22 grados.

Tras un inicio de estación marcado por lluvia y viento, este domingo se presenta con condiciones mucho más estables en Olavarría. El cambio será notorio desde las primeras horas del día, con cielo despejado y un ambiente más agradable.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con una temperatura mínima de 11 grados y se espera que la máxima alcance los 22°, configurando un día templado típico del comienzo del otoño.

En cuanto al viento, se hará sentir levemente durante la mañana, soplando desde el sector sudoeste en la madrugada y rotando al oeste hacia las primeras horas del día. 

Con el correr del tiempo, irá perdiendo intensidad y cambiará su dirección: se prevé  que por la tarde llegue desde el este y, ya por la noche, desde el cuadrante noreste.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte del día, aunque hacia la tarde podrían comenzar a aparecer algunas nubes, sin probabilidades de precipitaciones.

De esta manera, Olavarría tendrá un domingo ideal para actividades al aire libre, dejando atrás las inclemencias que marcaron el inicio de la nueva estación.

 

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