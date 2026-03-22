Liga Pre-Federal: jornada de muchos partidos y debuts

El Fortín, Estudiantes y Ferro salieron a la cancha en la continuidad de la competencia formativa organizada por la Federación Bonaerense de Básquet y para el “Fortinero” significó su estreno absoluto en un certamen federal de formativas.

El Fortín debutó en condición de local ante representantes de Bahía Blanca. En primer turno recibió a Estudiantes sumando solo derrotas y luego, ante 9 de Julio, también sumó caídas.

Además, la jornada incluyó el estreno de los equipos femeninos. En el Ricardo Sánchez, ganó Estudiantes en cruce con tinte local.

Por otro lado, Ferro volvió a jugar en el De la Vega y logró quedarse con la victoria. Fue ante 9 de Julio.

Los resultados:

Masculino:

U15:

El Fortín 54 – 83 Estudiantes (Bahía Blanca)

Ferro 76 – 70 9 de Julio (Bahía Blanca)

El Fortín 34 – 96 9 de Julio (Bahía Blanca)

U17:

El Fortín 41 – 81 Estudiantes (Bahía Blanca)

El Fortín 64 – 82 9 de Julio (Bahía Blanca)

Femenino:

U15:

El Fortín 39 – 67 Estudiantes