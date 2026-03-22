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 - 22 de Marzo de 2026 | 21:39

Liga Pre-Federal: jornada de muchos partidos y debuts

Domingo de muchos partidos para los equipos olavarrienses que participan de la Liga Pre-Federal Formativa y para varios significó el estreno.

El Fortín, Estudiantes y Ferro salieron a la cancha en la continuidad de la competencia formativa organizada por la Federación Bonaerense de Básquet y para el “Fortinero” significó su estreno absoluto en un certamen federal de formativas.

 

El Fortín debutó en condición de local ante representantes de Bahía Blanca. En primer turno recibió a Estudiantes sumando solo derrotas y luego, ante 9 de Julio, también sumó caídas.

 

Además, la jornada incluyó el estreno de los equipos femeninos. En el Ricardo Sánchez, ganó Estudiantes en cruce con tinte local.

 

 

Por otro lado, Ferro volvió a jugar en el De la Vega y logró quedarse con la victoria. Fue ante 9 de Julio.

 

Los resultados:

Masculino:

U15:

El Fortín 54 – 83 Estudiantes (Bahía Blanca)

Ferro 76 – 70 9 de Julio (Bahía Blanca)

El Fortín 34 – 96 9 de Julio (Bahía Blanca)

U17:

El Fortín 41 – 81 Estudiantes (Bahía Blanca)

El Fortín 64 – 82 9 de Julio (Bahía Blanca)

 

Femenino:

U15:

El Fortín 39 – 67 Estudiantes 

 

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