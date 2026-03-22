Golf: con el sol, jugaron 9 hoyos en dos categorías 

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías y un buen número de deportistas.

Luego de las malas condiciones climáticas, volvió la acción y en Hasta 16 de Hándicap, Martín González con 34 golpes netos se consagró ganador. Walter Vega con 35 golpes fue segundo y el podio lo completó Jesús Tamame con 36.

En la Categoría 17 al Máximo, la victoria fue para Francisco Schmal Lizaso que completó su tarjeta con 30 golpes y fue escoltado por Ricardo Grasselli con 33 golpes y Felipe Arenas con 34 golpes.

Fuente: prensa CAE