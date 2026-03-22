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 - 22 de Marzo de 2026 | 21:41

Golf: con el sol, jugaron 9 hoyos en dos categorías 

En la jornada de este domingo, se completó el Torneo “The Player” y fue con victorias para Martín González y Francisco Schmal Lizaso.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías y un buen número de deportistas.

 

Luego de las malas condiciones climáticas, volvió la acción y en Hasta 16 de Hándicap, Martín González con 34 golpes netos se consagró ganador. Walter Vega con 35 golpes fue segundo y el podio lo completó Jesús Tamame con 36.

 

En la Categoría 17 al Máximo, la victoria fue para Francisco Schmal Lizaso que completó su tarjeta con 30 golpes y fue escoltado por Ricardo Grasselli con 33 golpes y Felipe Arenas con 34 golpes.

 

Fuente: prensa CAE

 

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