Todo confirmado para el Juvenil del Torneo Interligas

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tendrá edición juvenil y las dos categorías participantes, conocieron las precisiones.
Quedó todo definido para el Torneo Juvenil de Unión Deportiva Regional, el certamen que tendrá su espacio para las categorías Sub12 y Sub14 y que se pondrá en marcha el 29 de este mes.
Como novedad saliente, a los ocho equipos ya confirmados (Racing, Ferro, El Fortín, Embajadores, Loma Negra, Estudiantes, Balonpié y Empleados) se sumaron San Martín de Sierras Bayas y Bancario de Daireaux.
De este modo, serán 10 los participantes -ya cerró la inscripción- en el certamen que se jugará todos contra todos, a una rueda. Habrá encuentros domingos o miércoles, salvo que por acuerdo de los clubes dispongan un día diferente.
Los equipos que ocupen del primer al cuarto lugar en la tabla general se clasificarán a Semifinales, a un solo partido y en cancha del mejor ubicado. Al finalizar la instancia clasificatoria, se jugarán las semifinales y finales de acuerdo a la clasificación en tabla general sumando los puntos de ambas categorías por club.
En caso de igualdad de puntos en cualquiera de las posiciones, se tendrán en cuenta los enfrentamientos entre sí en las categorías (Sub12 y Sub14) para determinar ubicaciones. Los siguientes criterios de desempates son: mayor diferencia de goles; mayor cantidad de goles a favor; fair play; sorteo.
Las finales serán por categoría, a un solo partido en la cancha de aquel club que logre clasificar en las dos categorías a la final; si ocurriera que hay dos clubes en la misma condición, en la cancha de aquel que haya conseguido la mejor clasificación en la tabla general. Si existieran cuatro clubes diferentes para ambas finales, será en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla general.
Para disputar el torneo se exigirá una lista de buena fe de hasta 35 jugadores por categoría, cada jugador debe estar verificado en el sistema Comet en cada club se jugarán dos tiempos de 30 minutos para la menor división y dos de 35´ en Menores de 14 años.
El fixture:
1° Fecha
Balonpié vs. Loma Negra
Ferro vs. San Martín
Racing vs. Bancario
Embajadores vs. Empleados
El Fortín vs. Estudiantes
2° Fecha
San Martín vs. Balonpié
Embajadores vs. Ferro
Empleados vs. Loma Negra
Bancario vs. El Fortín
Estudiantes vs. Racing
3° Fecha
Loma Negra vs. Estudiantes
Ferro vs. Empleados
Racing vs. San Martín
Balonpié vs. Bancario
El Fortín vs. Embajadores
4° Fecha
Embajadores vs. Racing
Empleados vs. Balonpié
Bancario vs. Ferro
Estudiantes vs. San Martín
El Fortín vs. Loma Negra
5° Fecha
Loma Negra vs. Ferro
San Martín vs. Empleados
Racing vs. El Fortín
Estudiantes vs. Bancario
Embajadores vs. Balonpié
6° Fecha
Loma Negra vs. Embajadores
Ferro vs. El Fortín
Bancario vs. San Martín
Empleados vs. Racing
Balonpié vs. Estudiantes
7° Fecha
San Martín vs. Loma Negra
El Fortín vs. Empleados
Bancario vs. Embajadores
Balonpié vs. Racing
Estudiantes vs. Ferro
8° Fecha
Loma Negra vs. Bancario
Ferro vs. Racing
Embajadores vs. San Martín
Empleados vs. Estudiantes
El Fortín vs. Balonpié
9° Fecha
San Martín vs. El Fortín
Racing vs. Loma Negra
Bancario vs. Empleados
Ferro vs. Balonpié
Estudiantes vs. Embajadores