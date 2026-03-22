Todo confirmado para el Juvenil del Torneo Interligas

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tendrá edición juvenil y las dos categorías participantes, conocieron las precisiones.

Quedó todo definido para el Torneo Juvenil de Unión Deportiva Regional, el certamen que tendrá su espacio para las categorías Sub12 y Sub14 y que se pondrá en marcha el 29 de este mes.

Como novedad saliente, a los ocho equipos ya confirmados (Racing, Ferro, El Fortín, Embajadores, Loma Negra, Estudiantes, Balonpié y Empleados) se sumaron San Martín de Sierras Bayas y Bancario de Daireaux.

De este modo, serán 10 los participantes -ya cerró la inscripción- en el certamen que se jugará todos contra todos, a una rueda. Habrá encuentros domingos o miércoles, salvo que por acuerdo de los clubes dispongan un día diferente.

Los equipos que ocupen del primer al cuarto lugar en la tabla general se clasificarán a Semifinales, a un solo partido y en cancha del mejor ubicado. Al finalizar la instancia clasificatoria, se jugarán las semifinales y finales de acuerdo a la clasificación en tabla general sumando los puntos de ambas categorías por club.

En caso de igualdad de puntos en cualquiera de las posiciones, se tendrán en cuenta los enfrentamientos entre sí en las categorías (Sub12 y Sub14) para determinar ubicaciones. Los siguientes criterios de desempates son: mayor diferencia de goles; mayor cantidad de goles a favor; fair play; sorteo.

Las finales serán por categoría, a un solo partido en la cancha de aquel club que logre clasificar en las dos categorías a la final; si ocurriera que hay dos clubes en la misma condición, en la cancha de aquel que haya conseguido la mejor clasificación en la tabla general. Si existieran cuatro clubes diferentes para ambas finales, será en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla general.

Para disputar el torneo se exigirá una lista de buena fe de hasta 35 jugadores por categoría, cada jugador debe estar verificado en el sistema Comet en cada club se jugarán dos tiempos de 30 minutos para la menor división y dos de 35´ en Menores de 14 años.

El fixture:

1° Fecha

Balonpié vs. Loma Negra

Ferro vs. San Martín

Racing vs. Bancario

Embajadores vs. Empleados

El Fortín vs. Estudiantes

2° Fecha

San Martín vs. Balonpié

Embajadores vs. Ferro

Empleados vs. Loma Negra

Bancario vs. El Fortín

Estudiantes vs. Racing

3° Fecha

Loma Negra vs. Estudiantes

Ferro vs. Empleados

Racing vs. San Martín

Balonpié vs. Bancario

El Fortín vs. Embajadores

4° Fecha

Embajadores vs. Racing

Empleados vs. Balonpié

Bancario vs. Ferro

Estudiantes vs. San Martín

El Fortín vs. Loma Negra

5° Fecha

Loma Negra vs. Ferro

San Martín vs. Empleados

Racing vs. El Fortín

Estudiantes vs. Bancario

Embajadores vs. Balonpié

6° Fecha

Loma Negra vs. Embajadores

Ferro vs. El Fortín

Bancario vs. San Martín

Empleados vs. Racing

Balonpié vs. Estudiantes

7° Fecha

San Martín vs. Loma Negra

El Fortín vs. Empleados

Bancario vs. Embajadores

Balonpié vs. Racing

Estudiantes vs. Ferro

8° Fecha

Loma Negra vs. Bancario

Ferro vs. Racing

Embajadores vs. San Martín

Empleados vs. Estudiantes

El Fortín vs. Balonpié

9° Fecha

San Martín vs. El Fortín

Racing vs. Loma Negra

Bancario vs. Empleados

Ferro vs. Balonpié

Estudiantes vs. Embajadores