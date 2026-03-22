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Aprehendido por amenazar a una joven embarazada y a un niño

El hombre, de 50 años, habría impedido que las víctimas salieran de una vivienda y las amenazó con incendiarlas. La Policía intervino tras un llamado al 911.

 

Un hombre de 50 años, integrante del servicio penitenciario, fue aprehendido en Olavarría luego de protagonizar un grave episodio de violencia en el que amenazó a una joven embarazada de nueve meses y a un niño de 5 años.

 

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas Olavarría (CPO) constató que el acusado se encontraba impidiendo el egreso de una joven de 19 años, hija de su actual pareja,  y de un niño de 5 años, hijo en común, quienes permanecían encerrados en una habitación sin posibilidad de salir.

 

De acuerdo a las actuaciones, el hombre habría amenazado con prender fuego la vivienda con ambas personas en su interior, lo que generó un cuadro de extrema tensión.

 

Los efectivos lograron asistir a las víctimas y ponerlas a resguardo. En el lugar también se hizo presente una ambulancia del SAME, que atendió a la joven embarazada, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

 

Según se informó, el episodio se habría desencadenado mientras la pareja del aprehendido, una mujer de 39 años y también integrante del servicio penitenciario, se encontraba radicando una denuncia por violencia de género en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

 

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno avaló el procedimiento policial. El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría de la Mujer y la Familia.

 

 

 

 

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