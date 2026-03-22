La Provincia confirmó cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que las jubilaciones y pensiones correspondientes a marzo se pagarán desde el lunes 30, de acuerdo con la terminación del documento.

Ese día cobrarán las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. También se acreditarán las pensiones sociales no contributivas para beneficiarios con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El martes 31 será el turno de las jubilaciones y pensiones con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó que el pago por ventanilla estará disponible hasta el 23 de abril de 2026.