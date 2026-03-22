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 - 22 de Marzo de 2026 | 11:44

La Provincia confirmó cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS

Los haberes se abonarán en dos jornadas según la terminación del DNI. El pago por ventanilla tendrá plazo hasta el 23 de abril.

 

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que las jubilaciones y pensiones correspondientes a marzo se pagarán desde el lunes 30, de acuerdo con la terminación del documento.

 

Ese día cobrarán las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. También se acreditarán las pensiones sociales no contributivas para beneficiarios con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

 

El martes 31 será el turno de las jubilaciones y pensiones con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

 

El organismo previsional recordó que el pago por ventanilla estará disponible hasta el 23 de abril de 2026.

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