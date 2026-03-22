Escapadas más cortas y gasto ajustado en el fin de semana largo

El fin de semana largo muestra un movimiento turístico sostenido, aunque con un cambio marcado en el comportamiento de los viajeros: estadías más breves, decisiones de último momento y un gasto más controlado.

El ajuste también se observa en la duración de los viajes. La estadía promedio ronda las tres noches en fines de semana largos, aunque se consolida una tendencia hacia escapadas más cortas, de dos o tres días, como estrategia de los hogares para sostener el descanso sin comprometer en exceso el presupuesto.

En paralelo, el gasto turístico se mantiene, pero con mayor racionalidad. El promedio diario durante la última temporada se ubicó cerca de 94.000 pesos por persona, con recortes en rubros como gastronomía, recreación y compras.

En este escenario, el turismo de cercanía gana protagonismo. Las familias optan por destinos accesibles, reducen distancias y priorizan opciones económicas. También crecen las decisiones de viaje sobre la hora, en función de promociones o disponibilidad, indicaron fuentes del sector.

El nivel de ocupación se sostiene en distintos puntos turísticos, aunque con menor consumo por visitante. El descanso se mantiene como una prioridad, pero condicionado por ingresos que no logran acompañar el costo de vida.

El comportamiento turístico del fin de semana largo deja en evidencia un cambio de hábitos: viajes más cortos, gastos más medidos y una planificación cada vez más ajustada, en línea con el contexto económico actual.