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 - 21 de Marzo de 2026 | 18:27

Ajedrez: continuidad para el Torneo Oficial de Tercera

Durante el transcurso de la semana tuvo continuidad el Torneo Oficial de Tercera Categoría y Alan Pedreira sigue líder e invicto.

El primer torneo oficial de la Federación de Ajedrez de Olavarría sigue adelante y se completaron dos nuevas rondas.

 

El certamen que se juega por sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada jugó la cuarta y quinta ronda en búsqueda de los seis mejores de la clasificación que obtendrán el ascenso a Segunda Categoría.

 

Alan Pedreira se impuso con piezas negras ante Jesica Biarlo en el duelo de líderes y quedó como único puntero con puntaje ideal y luego venció a Jorge Costilla para sumar cinco victorias en igual cantidad de presentaciones.

 

Jonatan Ibarra y Jesica Biarlo son escoltas y continúan en la pelea por los primeros puestos. Ibarra sumó dos victorias y Biarlo se recuperó y cerró la semana con conquista.

 

Por otro lado, se informó que Andrés Stanek quedó eliminado del torneo al acumular su segunda incomparecencia.

 

Fuente: prensa F.A.O.

 

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