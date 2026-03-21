Ajedrez: continuidad para el Torneo Oficial de Tercera

El primer torneo oficial de la Federación de Ajedrez de Olavarría sigue adelante y se completaron dos nuevas rondas.

El certamen que se juega por sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada jugó la cuarta y quinta ronda en búsqueda de los seis mejores de la clasificación que obtendrán el ascenso a Segunda Categoría.

Alan Pedreira se impuso con piezas negras ante Jesica Biarlo en el duelo de líderes y quedó como único puntero con puntaje ideal y luego venció a Jorge Costilla para sumar cinco victorias en igual cantidad de presentaciones.

Jonatan Ibarra y Jesica Biarlo son escoltas y continúan en la pelea por los primeros puestos. Ibarra sumó dos victorias y Biarlo se recuperó y cerró la semana con conquista.

Por otro lado, se informó que Andrés Stanek quedó eliminado del torneo al acumular su segunda incomparecencia.

Fuente: prensa F.A.O.