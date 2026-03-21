Natación: tres medallas para deportista “Carbonero” en San Juan

Nadador olavarriense participó de del Campeonato Argentino Máster y Pre Máster de Natación – Apertura 2026 y logró subirse a lo más alto del podio.

Juan Avendaño logró ser uno de los nadadores destacados en uno de los certámenes más importantes del calendario nacional y en el Complejo Deportivo El Palomar de la Universidad Nacional de San Juan logró tres medallas.

El deportista de Ferro Carril Sud logró el primer puesto en 50 metros Mariposa y 50 metros Libres y completó su actuación con un tercer puesto en los 100 metros Libres.