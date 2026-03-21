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 - 21 de Marzo de 2026 | 16:27

Natación: tres medallas para deportista “Carbonero” en San Juan

Juan Avendaño brilló en San Juan y se consagró bicampeón nacional en el Campeonato Argentino Máster y Pre Máster.

Nadador olavarriense participó de del Campeonato Argentino Máster y Pre Máster de Natación – Apertura 2026 y logró subirse a lo más alto del podio.

 

Juan Avendaño logró ser uno de los nadadores destacados en uno de los certámenes más importantes del calendario nacional y en el Complejo Deportivo El Palomar de la Universidad Nacional de San Juan logró tres medallas.

 

El deportista de Ferro Carril Sud logró el primer puesto en 50 metros Mariposa y 50 metros Libres y completó su actuación con un tercer puesto en los 100 metros Libres.

 

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