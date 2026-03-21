Cada vez está más cerca la reaparición de Pedro De la Vega

Está llegando a su fin la recuperación de Pedro De la Vega, quien en octubre pasado sufrió una fractura de rótula durante el partido ante el New York City FC, por la Major League Soccer, jugado en la Gran Manzana.

El olavarriense que venía de ser galardonado por entonces el MVP de la Leagues Cup, un certamen que disputan todos los equipos mexicanos y la mayoría de la MLS, tras golear en una histórica final 3-0 al Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, avanza en la recuperación de su lesión.

Mientras el retorno a las canchas del olavarrienses está cada vez más cerca, el Seattle Sounders lo espera de la mejor manera: tres victorias en cuatro presentaciones en la actual MLS y clasificado para los Cuartos de Final de la ConcaChampions.