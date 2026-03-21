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 - 21 de Marzo de 2026 | 13:33

El Cancún Premier Pádel, sin la “Chingalán” en Semifinales

Los mejores deportistas del mundo llegaron a América por primera vez en la temporada y en México, las Semifinales no tendrán presencia olavarriense.

Foto: Premier Pádel

El calendario de Premier Pádel llegó a Cancún para la disputa del P2 y en Semifinales, no estará la “Chingalán”.

 

En la jornada del último viernes, Federico Chingotto y Alejandro Galán quedaron eliminados del Cancún P2 en la instancia de Cuartos de Final.

 

La “Chingalán” perdió ante Carlos Gutiérrez y Gonzalo Alfonso por 7/5 y 6/4 en 1:36 minutos de partido y se despidieron tempranamente tras 11 torneos consecutivos.

 

En septiembre del año pasado, los número dos caían en los Cuartos de Final del P1 de Madrid y repiten despedida en la jornada del último viernes.

 

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