Un añoso pino se derrumbó en la noche del jueves sobre la ribera del arroyo

Una desgracia con suerte. Un árbol se derrumbó este jueves por la noche en la ribera del arroyo Tapalqué, justo sobre una senda por donde suelen pasan aerobistas y atletas para hacer trabajos de fortalecimiento de piernas.

En incidente se produjo muy cerca del sector recientemente acondicionado, próximo al puente peatonal ubicado a la altura de la calle Sarmiento.

Se trata de un pino de muchos años. “Este pino fue muy mal podado hace cinco o seis años, lo ‘troncharon todo’ y se terminó secando” confió un vecino del sector.

También fue víctima hace unas décadas de la ira de un conocido arquitecto, que intento “matarlo”, molesto porque se interponía al paso de la luz sola. Un escándalo de proporciones que marcó la agenda local durante varias semanas.

Pasadas las 9 de la mañana trabajadores municipales llegaron al sector para mover el noble e inmenso árbol de ese sector, donde vivió y dio sobra a los olavarrienses por más de medio siglo.