Rige alerta amarilla viernes y sábado en la zona

El fin del verano y el comienzo del otoño coincide en Olavarría y gran parte del centro de la provincia de Buenos Aires con una alerta amarilla emitido este viernes por el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la jornada del viernes los municipios serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumuladas de entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Mismo pronóstico para la madrugada y la mañana de este sábado.