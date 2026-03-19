Guillermo Santellán, delegado de Osecac, sostuvo de “el déficit en el financiamiento ya empieza a resultar insostenible” e hizo especial hincapié la delicada situación que atraviesa la obra social con los monotributistas.

“Acá están garantizadas las prestaciones, pero el déficit en el financiamiento ya empieza a resultar insostenible. Sobre todo con Osecac, que es una obra social que ha mantenido siempre los servicios y no ha tenido mayores problemas con la cobertura que dan los médicos, que dan los prestadores” subrayó.

Santellán admitió además que se sienten “problemas de financiamiento a nivel local y eso tiene varias causas. Las obras sociales brindan una cobertura a través del plan médico obligatorio, como una cobertura básica, pero ese plan se ha ido modificando a través del tiempo. Con los avances en la tecnología las prestaciones que se brindan son cada vez más, y más costosas, de una mayor complejidad y el financiamiento es cada vez menor, agravado con las dificultades que tienen los empleados de comercio, que son los verdaderos dueños de la obra social y por los que nosotros sentimos especial preocupación y están viendo que sus aportes cada vez rinden menos” añadió.

En particular, Santellán refirió a la coyuntura con los monotributistas: “Tenemos un problema, ocupan cada vez más porciones en el padrón y hacen un aporte de 21.990 pesos por mes. Ese aporte es muy bajo y no alcanza a cubrir en lo más mínimo una cobertura como la del plan médico obligatorio, que va desde una consulta médica a un trasplante”.

“Estamos en una situación de emergencia, nosotros vamos a ir tomando medidas para ir sorteándola, y hay cuestiones que muchas veces son difíciles de sostener porque las personas necesitan las prestaciones. Nadie quiere ir a atenderse al médico porque le gusta, sino porque lo necesita” planteó.

“El sistema de cobertura de las obras sociales ha funcionado por una cuestión solidaria, pero esa solidaridad ahora está siendo atacada porque justamente hay un desfasaje entre lo que aporta un monotributista y lo que aporta un empleado comercio que -con sus magros sueldos-, es cinco veces más. Inclusive muchos de los monotributistas no pertenecen a la actividad” dijo.

Santellán observó que “la cosa se viene agravando, sobre todo en los últimos dos años, pero responde a una cuestión de la estructura del sistema de salud que excede a la específico de Osecac” y sumó que “nosotros como representantes de los trabajadores de comercio tenemos la responsabilidad de ocuparnos en principio de que a los empleados comercio y a los afiliados de Osecac se les mantenga un nivel básico de prestaciones”.

“En eso estamos trabajando desde el Centro de Empleados de Comercio y estamos muy encima de las prestaciones que tenemos que garantizar. Lo que pasa es que ya hay un punto en el que se vuelve insostenible y empiezan a tener razón los prestadores en que a largo plazo no se puede sostener” alertó el dirigente.

“Vamos a tener que ir tomando decisiones con la comisión directiva del Ceco -insistió- y compartir con los afiliados no sólo la preocupación, sino las definiciones para sostener una cartera de prestaciones que les garantice la atención básica” adelantó Santellán.

“El Ceco tiene una estructura que da contención, pero sostener el financiamiento en la medida que los sueldos caen y los aportes se deprimen nos pone en un lugar que tenemos que analizar con mucha prudencia y después tomar las determinaciones para ver de qué manera lo resolvemos” cerró.