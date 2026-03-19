Una hinojense ocupará un rol clave dentro del SPB

El martes la Plaza de Armas de la Unidad Nº 27 de Sierra Chica fue el escenario de un hecho histórico para el Servicio Penitenciario, ya que asumieron las nuevas autoridades del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur y por primera vez en la historia la Secretaría de Coordinación estará a cargo de una mujer, la hinojense Vanesa Bahl.

La ceremonia estuvo presidida por el subjefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Javier Cáceres, donde se puso en funciones al nuevo jefe de Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, Gastón Collado, y la secretaria de Coordinación, Vanesa Bahl, luego de lo dispuesto por el Ministerio de Justicia y derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Bahl nació en la localidad bonaerense de Hinojo, partido de Olavarría, y siendo muy joven se mudó a la ciudad de La Plata donde comenzó en la Escuela de Cadetes del SPB, en 2017.

La actual Inspectora Mayor del escalafón general integró la novena promoción femenina y, una vez recibida de oficial adjutor, cumplió funciones en la Unidad 8 Los Hornos, como encargada de turno.

La trayectoria institucional continuó en la Unidad 38 Sierra Chica, como jefa de Encuentro Familiar; en la Unidad 50 Batán, se desempeñó como subjefa de Vigilancia; en la Unidad 46 San Martín, como jefa de Anexo Femenino, y, en la Unidad 5 Mercedes, como jefa de Registro de Internos.

Luego, en la Unidad 13 Junín cumplió la función de jefa del Grupo Depósito y en la Alcaidía Penitenciaria de Junín, fue jefa de Sumario. En la Unidad 27 Sierra Chica fue subdirectora y, posteriormente, en la Unidad 52 Azul la designaron directora.

Otro hecho histórico del que Vanesa Bahl ocurrió el 14 de octubre del 2025, asumió el cargo de directora de la Unidad 7 de Azul masculina, convirtiéndose en la primera mujer que ocupó ese cargo en los 94 años de existencia.

“Madre de cinco hijos, con una gran vocación de servicio, formará, a partir de ahora, junto a Collado, una dupla de trabajo de excelencia para el Complejo Penitenciario integrado por las Unidades 2, 27 y 38 Sierra Chica y 17 Urdampilleta”, destacaron desde el SPB.

El nuevo jefe de Complejo arribó tras ser secretario de Coordinación del Complejo Penitenciario Este en lugar del saliente, Gustavo Rodríguez. En tanto, Bahl asumirá en lugar de Raúl Romero.

Participaron de la ceremonia el director general y la subdirectora general de Institutos de Formación y Capacitación, Antonio Mogica y Karina González; el subdirector general de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez; el jefe y la secretaria de Coordinación del Complejo Penitenciario Centro Norte, José María Alonso y Evangelina Zalazar; directores de las Unidades que componen el Complejo Penitenciario Centro Zona Sur; el superintendente de Seguridad Región Interior Centro, Comisario General Carlos Giménez, entre otros presentes y agentes de diferentes secciones.