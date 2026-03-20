Fin de semana largo: cómo funcionará el transporte público

Tras los feriados de Carnaval en febrero, este fin de semana será largo para algunos trabajadores ya que se sumará al feriado del 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria, el lunes 23 como día no laborable.

Si bien no habrá “finde largo” para muchos argentinos, se espera que la circulación en la ciudad sea menor durante esos dos días dado que las escuelas estarán cerradas. Por ese motivo, la frecuencia del transporte público tendrá algunas modificaciones.

Por un lado, el servicio interurbano que conecta a Olavarría con las localidades circulará el lunes con frecuencia de día sábado, y el martes con los horarios de día domingo o feriado.

El transporte urbano, por su parte, funcionará de la misma manera los dos días: los micros de TuBus comenzarán su recorrido a las 8 y finalizarán a las 20.

Mientras que las líneas 500 , 502 , 503 , 504 y 505 pasarán cada 1 hora, la línea 501 lo hará cada 1 hora y 10 minutos.