En Tres Arroyos postergaron el tratamiento para autorizar aviones comerciales

Cruces entre el Intendente, la Cámara Económica y concejales de la oposición en Tres Arroyos por el no tratamiento en el recinto de un convenio para restablecer los vuelos comerciales entre esa ciudad bonaerense y CABA.

Los concejales de la oposición argumentaron no haber tenido tiempo suficiente para analizar el texto (dicen que llegó poco antes de la sesión). Por ello no habilitaron su tratamiento, el cual podría hacerse efectivo en la próxima reunión del Concejo, en un par de semanas (aunque el 2 de abril es feriado).

El texto en cuestión es un convenio suscripto entre la firma Humming Airways SA, la Cámara Económica y la Municipalidad de Tres Arroyos, que busca establecer líneas de vuelos en el Aeródromo Municipal. Dicho convenio incluye una eximición de tasas durante el período de pruebas de la conexión.

“Hace casi 30 años que Tres Arroyos no tiene vuelos. Hoy teníamos una oportunidad concreta para empezar a cambiar esa realidad”, criticó el intendente Pablo Garate, citado por el diario La Voz del Pueblo.

El jefe comunal explicó que se trataba de “un paso administrativo necesario para avanzar en una propuesta del sector privado, que desde el municipio acompañamos, para lograr una conexión aérea con Buenos Aires”. Sin embargo, “por decisión del Movimiento Vecinal, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y Nuevos Aires, no se dio el debate. Y eso significa perder tiempo, oportunidades y desarrollo”, criticó el Intendente.

Siempre de acuerdo con La Voz del Pueblo, Garate remarcó la importancia estratégica de contar con conectividad aérea: “No es un capricho. Es pensar en el crecimiento de Tres Arroyos, en más turismo, más comercio, más industria, mejores posibilidades en salud y en el desarrollo general de nuestra comunidad”.

En ese sentido, agregó: “Mientras en otras ciudades esto ya está funcionando, nosotros seguimos discutiendo si avanzamos o no. Y la verdad es que no podemos quedarnos atrás”. Y cerró: “Esto no debería ser una discusión política ni ideológica. Es una decisión sobre el futuro de Tres Arroyos: si queremos estar conectados o seguir aislados. Desde nuestro lugar, vamos a seguir insistiendo, como en cada tema de gestión, para que la ciudad avance”.

En la misma línea, la Cámara Económica de Tres Arroyos cuestionó a los bloques de la oposición por el no tratamiento del convenio. “Hoy se tenía que tratar un proyecto clave para Tres Arroyos, pero los concejales del Movimiento Vecinal y La Libertad Avanza decidieron no dar quórum para tratarlo sobre tablas”, comienza el escrito.

“No estamos hablando de un tema ideológico ni discutible: era una cuestión administrativa para avanzar con la eximición de tasas y destrabar el inicio de los vuelos entre Tres Arroyos y CABA. El Departamento Ejecutivo hizo lo correcto: acompañó una iniciativa del sector privado y de la Cámara Económica, y como corresponde institucionalmente, la elevó al HCD para su tratamiento”.

Vuelos a Tres Arroyos y Coronel Suárez

Tal como informó la Agencia DIB diez días atrás, la aerolínea Humming Airways proyecta iniciar en abril vuelos regulares desde Buenos Aires hacia Tres Arroyos y Coronel Suárez. La compañía ya opera vuelos hacia Paraná, Concordia y Villa Gesell, y planea sumar a Tres Arroyos y Coronel Suárez para captar el tráfico de profesionales y estudiantes que hoy dependen del transporte terrestre. Hasta diciembre también conectaba Tandil, Olavarría, Villa María y Venado Tuerto.