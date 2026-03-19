Dos allanamientos por el robo en la Escuela Primaria 22

Personal de la SubDDI realizó dos allanamientos en domicilios de la ciudad, en el marco de una causa por robo y daños en un establecimiento educativo.

Se trata de la Escuela Primaria 22, ubicada en 9 de Julio 4885, donde también funciona la Secundaria 21 durante el turno mañana y el CENs 451 en el turno noche.

Desde la dependencia policial informaron que, tras la denuncia radicada por la secretaria de la institución, se inició una investigación que permitió identificar al autor del ilícito perpetrado el pasado viernes 13 y por el cual debieron suspender las clases en el turno mañana.

Por pedido del fiscal Christian Urlézaga se realizaron dos allanamientos y se logró el hallazgo de una torre de sonido perteneciente a la escuela.