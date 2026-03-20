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 - 20 de Marzo de 2026 | 22:49

El Torneo de Verano jugó “Semis” hasta que la lluvia dejó

En la noche de este viernes, debían disputarse las Semifinales del Torneo de Verano, pero las malas condiciones climáticas obligaron la suspensión.

Foto: Prensa ABO

El certamen veraniego organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División no pudo completar las Semifinales debido a goteras en el Juan Manolio.

 

Pueblo Nuevo y Ferro animaban el primer partido de “Semis” del Torneo de Verano, pero la actividad debió suspenderse por filtraciones en el techo del gimnasio cuando el local ganaba 36 a 24.

 

Restaban 1:51 para el entretiempo cuando se decidió suspender la actividad para preservar a los jugadores y la calidad del espectáculo.

 

Tampoco se jugó el duelo entre San Martín y El Fortín previsto para el segundo turno.

 

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