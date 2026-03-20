Bochas: Juan Pablo Notararigo ganó el Zonal Individual de Primera 

Juan Pablo Notararigo se impuso en el Campeonato Zonal de Primera Categoría que otorgó boleto al Campeonato Provincial a disputarse en el Partido de la Costa.

Notararigo representó a la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” en el mano a mano ante Bolívar que estuvo representada por Sergio Álvarez.

El primero de los cruces jugado en la sintética “María Victoria Maíz” del Club Pueblo Nuevo consagró al bochófilo local por 12 a 1 y en la revancha, también festejó Notararigo por 12 a 9.

Por otro lado, el venidero fin de semana, Olavarría contará con dos equipos en el Campeonato Provincial de Damas +50 que organiza la Asociación de Bochas de General Alvear.

El tercer torneo provincial contará con la participación de Karina Urrutia, Siliva Battiato y Alejandra Mateucci en uno de los equipos y de Beatriz Maceo, Fernanda López y Marisol Echegaray en el otro.

Fuente: Hablemos de Bochas