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 - 20 de Marzo de 2026 | 17:16

Billar 5 Quillas: excelentes resultados para deportistas del Club Español

Billaristas del Club Español compitieron el pasado fin de semana en los primeros Torneos Regionales y lograron buenos resultados.

Excelentes resultados consiguieron los representantes del Club Español de Olavarría en los primeros regionales de Billar 5 Quillas de la Provincia de Buenos Aires.

 

En la zona Sur, hubo certamen para Primera, Segunda y Tercera Categoría con representación en todas las divisionales y podios.

 

En Mar del Plata, donde se jugó en Primera, Leonardo Fiscella se ubicó en el tercer lugar; en Tandil, Juan Farana fue segundo y Julio Bologna fue tercero en el Zonal de Tercera y en Lobería Víctor Hugo Di Marco no pudo pasar el corte clasificatorio de Segunda.

 

Por otro lado, desde el jueves 26 al domingo 29 de marzo se jugará en las instalaciones del Club de Pesca de Necoches, con subsede en Lobería, la primera etapa de cuatro anuales del Circuito Argentino de Billar y en representación del Club Español, se encuentra inscripto Omar Nicolás Margonari.

 

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