Vernice está entre los mejores del mundo en el K1 1000 en Alemania | Infoeme
Viernes 15 de Mayo 2026 - 15:26hs
15°
Viernes 15 de Mayo 2026 - 15:26hs
Olavarría
15°
Infoeme
 |  deportes
 |  Canotaje
 - 15 de Mayo de 2026 | 14:35

Vernice está entre los mejores del mundo en el K1 1000 en Alemania

En la jornada de este viernes, Agustín Vernice completó nuevas presentaciones en la Copa del Mundo de Canotaje Sprint que se disputa en Brandemburgo y logró la clasificación a la Final A del K1 1000.

Foto: navratilova.photo

En Alemania, el palista olavarriense completó su segundo día de competencia entre los mejores deportistas del mundo y volvió a destacarse con un 1° puesto.

 

Agustín Vernice se quedó con el primer puesto en la Semifinal 3 del K1 1000 metros y aseguró su lugar en la Final A de la competencia.

 

El representante del Club Atlético Estudiantes y de la Selección Argentina continúa mostrando un altísimo nivel internacional y finalizó la “Semi” con un registro de 3:33.89, delante de Fernando Pimienta con 3:33.93 y Uladzislau Kravets con 3:34.52. 

 

Con este resultado, Vernice disputará este sábado desde las 9:25 horas de Argentina la Final A del K1 1000 metros.

 

Además, el olavarriense compitió en la serie de K1 500 metros donde finalizó en el 7° lugar de la cuarta serie con un tiempo de 2:03.48, lejos de los puestos de clasificación a la siguiente instancia.

 

Vernice cerrará su participación el domingo con la prueba de K1 5000 metros, competencia de largo aliento que comenzará a las 10:50 horas de Argentina y reunirá a 21 palistas de distintos países.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME