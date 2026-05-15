Vernice está entre los mejores del mundo en el K1 1000 en Alemania

En Alemania, el palista olavarriense completó su segundo día de competencia entre los mejores deportistas del mundo y volvió a destacarse con un 1° puesto.

Agustín Vernice se quedó con el primer puesto en la Semifinal 3 del K1 1000 metros y aseguró su lugar en la Final A de la competencia.

El representante del Club Atlético Estudiantes y de la Selección Argentina continúa mostrando un altísimo nivel internacional y finalizó la “Semi” con un registro de 3:33.89, delante de Fernando Pimienta con 3:33.93 y Uladzislau Kravets con 3:34.52.

Con este resultado, Vernice disputará este sábado desde las 9:25 horas de Argentina la Final A del K1 1000 metros.

Además, el olavarriense compitió en la serie de K1 500 metros donde finalizó en el 7° lugar de la cuarta serie con un tiempo de 2:03.48, lejos de los puestos de clasificación a la siguiente instancia.

Vernice cerrará su participación el domingo con la prueba de K1 5000 metros, competencia de largo aliento que comenzará a las 10:50 horas de Argentina y reunirá a 21 palistas de distintos países.