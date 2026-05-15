Liga Federal: Racing quiere seguir de racha ganadora

Racing quiere seguir de buena racha en la Conferencia Sudeste A de la tercera categoría del básquet nacional y viajará para enfrentar a Independiente.

El “Chaira” enfrentará a Independiente en el Duggan Martignoni desde las 21:00 de este viernes buscando su segunda victoria consecutiva en condición de visitante.

Los dirigidos por Matías Orlando que llegan al tercer enfrentamiento de la temporada ante el “Rojinegro” tras haber ganado el clásico como visitante, buscará su segundo festejo fuera del Parque Olavarría y completaron una semana de intensos entrenamientos.

La “Estrellita” viaja a Tandil con plantel completo e ilusionada con llegar al podio de la tabla de posiciones de una Zona con mucho por definir.

En su onceava presentación, Racing buscará sumar su quinta victoria y aventajarse a los tandilenses que ostentan el mismo récord en lo que será su último partido antes del cuarto y último clásico de la temporada.