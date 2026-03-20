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 - 20 de Marzo de 2026 | 14:32

Pilotos locales participaron del Campeonato Bonaerense de Automodelismo

El pasado fin de semana dio comienzo el Campeonato Bonaerense de Automodelismo y fue con representantes locales. Tomás Medina, fue el mejor local en el regreso de la competencia de slot.

En Necochea, hubo representantes del Club Olavarriense de Automodelismo que iniciaron su participación en el Campeonato Bonaerense.

 

Después de varios años sin actividad, el automodelismo slot bonaerense volvió a ponerse en marcha con la disputa de la primera fecha del campeonato organizado por la Asociación Bonaerense de Automodelismo Slot.

 

El pasado fin de semana en Necochea hubo presencia olavarriense en la cita provincial y la mejor actuación fue la de Tomás Medina, quien logró un destacado sexto puesto en la categoría Sport Blindados.

 

Además, Thomás Lucini fue 11º. La delegación la completaron Miguel Ferreira que se ubicó 12º, Francisco Medina -16º-, Mauricio González -17º-, Joaquín Mangifesta -18º-, Guillermo Ortiz -19º-, Luis Paramio y Víctor Martínez.

 

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