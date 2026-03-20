Se viene la Unión Deportiva Regional, también para los chicos

La Unión Deportiva Regional llega a los más chicos: el próximo 29 de marzo, reservado para las categorías Sub 12 (nacidos hasta 2014) y Sub 14 (2012), se pondrá en marcha un certamen con equipos de las ligas de Olavarría y Bolívar. No trascendieron datos sobre la presencia de los afiliados a las ligas de Laprida y Azul.

Se anunció la participación de Ferro Carril Sud, El Fortín, Embajadores de Olavarría, Racing, Loma Negra y Estudiantes de Olavarría por la LFO.

Además lo harán Balonpié de Bolívar y Empleados de Comercio de Bolívar.