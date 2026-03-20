Se viene la Unión Deportiva Regional, también para los chicos | Infoeme
Viernes 20 de Marzo 2026 - 10:32hs
20°
Viernes 20 de Marzo 2026 - 10:32hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 20 de Marzo de 2026 | 10:23

Se viene la Unión Deportiva Regional, también para los chicos

Se pondrá en marcha el 29 de marzo un certamen para equipos Sub 12 y Sub 14 con equipos de Olavarría y Bolívar.

La Unión Deportiva Regional llega a los más chicos: el próximo 29 de marzo, reservado para las categorías Sub 12 (nacidos hasta 2014) y Sub 14 (2012), se pondrá en marcha un certamen con equipos de las ligas de Olavarría y Bolívar. No trascendieron datos sobre la presencia de los afiliados a las ligas de Laprida y Azul.

 

Se anunció la participación de Ferro Carril Sud, El Fortín, Embajadores de Olavarría, Racing, Loma Negra y Estudiantes de Olavarría por la LFO.

 

Además lo harán Balonpié de Bolívar y Empleados de Comercio de Bolívar.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME