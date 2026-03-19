Hockey: Victoria Meira debutó con gol en su nuevo club

La deportista olavarriense debutó en Santa Bárbara, su nuevo club, y en la 2° fecha del certamen ya marcó un gol.

Victoria Meira, radicada por cuestiones de estudio en La Plata, pasó a formar parte de las formaciones del Club Santa Bárbara y en el estreno como local en el Torneo Metropolitano femenino de hockey, estrenó camiseta.

La jugadora formada en Estudiantes tuvo su debut en la categoría Sub19 y marcó un gol en la victoria del conjunto de Gonnet por 2 a 0 ante San Lorenzo.

Además, la jornada registró victorias para la Primera División por 5 a 0 y de Intermedia por 3 a 2.