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 - 19 de Marzo de 2026 | 20:29

Hockey: Victoria Meira debutó con gol en su nuevo club

Victoria Meira debutó en su nuevo club, el pasado fin de semana y fue con gol.

La deportista olavarriense debutó en Santa Bárbara, su nuevo club, y en la 2° fecha del certamen ya marcó un gol.

 

Victoria Meira, radicada por cuestiones de estudio en La Plata, pasó a formar parte de las formaciones del Club Santa Bárbara y en el estreno como local en el Torneo Metropolitano femenino de hockey, estrenó camiseta.

 

La jugadora formada en Estudiantes tuvo su debut en la categoría Sub19 y marcó un gol en la victoria del conjunto de Gonnet por 2 a 0 ante San Lorenzo.

 

Además, la jornada registró victorias para la Primera División por 5 a 0 y de Intermedia por 3 a 2.

 

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