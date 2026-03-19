Destacada actuación de Nehuén Erripa en la Selección Argentina

El ciclista olavarriense volvió a representar al país en un certamen internacional y en el Campeonato Panamericano que tiene lugar en Colombia, estuvo cerca del podio.

Erripa completó su actuación en la contrarreloj individual Sub23 disputada en Montería con un valioso cuarto lugar.

En la prueba sobre 36 kilómetros recorriendo lugares como la Glorieta Mocarí, Mateo Gómez y la zona de Zeus, el olavarriense demoró 43 minutos y 38 segundos.

El integrante del equipo Aspen Bici quedó detrás de Sebastián Ruiz de México oro con un tiempo de 42:02, José Juan Prieto de México con 42:46 y el colombiano Jerónimo Calderón, con 43:10.