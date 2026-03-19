Liga Federal: Estudiantes hizo el esfuerzo, pero perdió en La Pampa

Estudiantes sumó su primera derrota en la tercera categoría del básquet nacional en su primera presentación en condición de visitante.

El “Bataraz” cayó 69 a 63 ante Sportivo Independiente en un duelo donde hizo el esfuerzo, pero no pudo con el poderío del equipo pampeano en la Zona A de la Conferencia Sudeste.

El elenco olavarriense jugó buenos momentos de básquet, pero a pesar de dominar la primera mitad de las acciones en el Gigante de la Avenida, no lo logró sostener en el complemento y permitió la reacción pampeana que cuando tomó el liderazgo ya no lo soltó.

Los dirigidos por Mariano Iglesias completaron su primer partido como visitante en la temporada y, a pesar de la derrota, dejó una buena imagen porque tuvo momentos de buen trabajo colectivo, aportes individuales y una férrea defensa que anuló a las figuras del “Rojo”.

No fue así en el complemento, el elenco de La Pampa reaccionó y con una ráfaga pasó al frente en el resultado y luego mantuvo el control y se terminó asegurando su tercera victoria.

Joaquín Baeza fue el abanderado ofensivo de Sportivo Independiente con 22 puntos, mientras que en el “Bataraz” se destacaron Adriano Maretto y Federico Marín con 15 y 13 puntos respectivamente.

Síntesis Sportivo Independiente – Estudiantes:

Estadio: Gigante de la Avenida

Árbitros: Pinedo, I. y Brito, M.

Sportivo Independiente (69): Baeza (22), Dupuy (10), Caffaro (8), Scaramuzzino (10), Más Delfino (6) -FI- Ojeda (3), Ballarena (0), Roig (3), Rossi (7), Raffaelli (0). DT- Agustín Ponissi

Estudiantes (63): Murias (13), Arese (5), Maretto (15), Marín, F. (13), Molina (5) -FI- Framiñan (3), Marín, L. (0), Piccinelli (8), Cuadrillero (0). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 17 - 18; 34 - 40; 58 - 51 y 69 - 63